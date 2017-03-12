الأمن الفلسطيني يقمع وقفة احتجاجية على محاكمة الشهيد الأعرج

الاصلاح نيوز-

قمع الامن الفلسطيني وقفة احتجاجية على محاكمة الشهيد باسل الاعرج في رام الله واعتقل عددا من المشاركين فيها ظهر اليوم الأحد.

وكان قد وجه نشطاء فلسطينيون دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية بعنوان ‘سيحاكمهم باسل’، في الأراضي الفلسطينية وعدد من الدول بالتزامن مع عقد محكمة السلطة في رام الله، غداً الأحد، محاكمة للشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال على خلفية حيازتهم ‘سلاحًا دون ترخيص’.

كما قضت محكمة فلسطينية اليوم الأحد، بإسقاط القضية التي يُحاكم بها الشهيد باسل الأعرج، وأرجأت محاكمة رفاقه (أربعة منهم أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي) حتى نهاية نيسان/ أبريل المقبل.

وقال المحامي مهند كراجة، إن هيئة محكمة ‘الصلح’ الفلسطينية برام الله عقدت جلستها اليوم، بحضور مجموعة من المحامين المتطوعين للدفاع عن الشهيد الأعرج ورفاقه.

وأضاف كراجة، خلال حديث للصحفيين، أن المحكمة قررت وبعد استلامها كتاب يُفيد باستشهاد الأعرج في السادس من الشهر الجاري، أن تنقضي القضية المرفوعة بحقه.

وأوضح ‘القرار جاء وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية المعمول به في المحاكم الفلسطينية، والذي ينص على انقضاء الدعوى بحال وفاة المُدعى عليه’.

وذكر أن المحكمة قررت استمرار بقية المتهمين بالقضية، ‘والذين حضر أحدهم، فيما تغيّب أربعة آخرون بسبب اعتقالهم في سجون الاحتلال، على أن تعقد جلسة جديدة في 30 من شهر أبريل المقبل، للنظر في الدعوى’.

ولفت إلى أن هيئة المحكمة تطرقت خلال الجلسة إلى القانون الذي يتم من خلاله محاكمة الأعرج ورفاقه، مبيّنة أنه تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان الفلسطيني، وأن هناك قضايا مقاومة وكذلك ‘انفلات أمني’ تقع في إطار هذا القانون.

وتابع ‘كان المفروض على القضاء الفلسطيني، وبناء على الجوانب التي طرحها، والتي يتعلق بعضها بمقاومة الاحتلال، أن يقرر وقف النظر بالقضية ورد الدعوى’.

وأشار المحامي الفلسطيني إلى أن ‘القرار كان على غير المتوقع باستمرار المحاكمة وتعيين جلسة جديدة، وعدم وقف ملاحقة المتهمين في القضية’.

(وكالات)