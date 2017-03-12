كشف ملابسات مقتل ثلاثيني في جبل النظيف على يد صديقه

الاصلاح نيوز-

تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي العاصمة من كشف ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها شخص ثلاثيني في منطقة جبل النظيف / الكسارات وضبط الفاعل بوقت قياسي.

وفي التفاصيل ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام، أنه وفي صباح اليوم الأحد، وبناء على الاخبار الواردة من مركز القيادة والسيطرة بتعرض أحد المواطنين للسقوط من مرتفع في منطقة الكسارات / جبل النظيف، وتم التحرك للمكان برفقة المختبر الجنائي والطبيب الشرعي والمدعي العام المختص وتبين وجود جثة لأحد الأشخاص بالعقد الثالث من العمر جراء السقوط من أعلى منحدر.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أنه منذ تلقي البلاغ تم تشكيل لجنة تحقيق من شعبة بحث جنائي إقليم العاصمه ومديرية شرطة وسط عمان للتحقيق في ملابسات السقوط والوفاة، حيث توصل الفريق التحقيقي من خلال التحقيقات الأولية إلى احتمالية وجود شبهه جنائية وارء حادثة السقوط، وأن هناك من تسبب بالحادثة وتم من التحقيقات وخلال فترة زمنية وجيزة من الأشتباه بأحد الأشخاص من ذوي الاسبقيات والذي تربطه بالمغدورعلاقة صداقة وجرى إلقاء القبض عليه بعد البحث والتحري عنه ومداهمته في مكان وجوده.

وتابعت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بقيامه بالتخطيط لأصطحاب المغدور لمنطقة الكسارات ومن ثم القيام برمية من أعلى الجبل عن طريق دفعه باتجاه الأسفل، وذلك لوجود خلافات شخصية فيما بينهم، وما زال التحقيق جارياً.