مانشستر سيتي أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الاصلاح نيوز-

تأهل فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه ميدلسبره بهدفين دون رد ضمن منافسات دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة.

وبادر مانشستر سيتي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق الإسباني ديفيد سيلفا.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة لتسجيل التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 67 أضاف أبناء الإسباني غوسيب غوارديولا الهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني سيرغيو أغويرو.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في ربع النهائي بين فريقي أرسنال و لينكولن سيتي.

ويلعب غدًا الأحد توتنهام مع ميلوال، على أن تختتم مباريات ربع النهائي يوم الإثنين بإقامة مباراة بين فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد.