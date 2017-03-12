هل يتكرر سيناريو جوارديولا وفيلانوفا في برشلونة؟

الاصلاح نيوز-

رغم استمرار إيرنستو فالفيردي في صدارة قائمة المرشحين لخلافة لويس إنريكي في تدريب برشلونة الأسباني بعد انتهاء الموسم الحالي، أوضحت صحيفة “ماركا” الأسبانية الرياضية اليوم السبت إلى أن خوان كارلوس أونزوي المدرب المساعد للفريق قد يكرر سيناريو “جوارديولا-فيلانوفا” في برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أونزوي قد ينال الفرصة للجلوس على مقعد الرجل الأول في الطاقم التدريبي لبرشلونة إذا كان لإنريكي أي دور أو صوت في اختيار من يخلفه في قيادة الفريق بعدما أعلن إنريكي مؤخرا أنه لن يكون مدربا لبرشلونة في الموسم المقبل.

وإذا كان لإنريكي دور في اختيار خليفته، سيكون خياره بالتأكيد هو أونزوي نظرا لخبرته بالعمل معه منذ أن كان مديرا فنيا لسلتا فيجو وانتقل معه في 2014 إلى برشلونة ليكون الأكثر دراية حاليا بكل أمور الفريق الكتالوني.