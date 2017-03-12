اردني يطالب بترحيل ابنته من الكويت

الاصلاح نيوز-

تقدم رجل ستيني اردني يقيم في الكويت ببلاغ للأجهزة الامنية في محافظة حولي ، يطالب بها بترحيل ابنته اداريا ، او اي اجراء تراه مناسبا ، بحسب ما اوردته صحيفة الانباء الكويتية .

وقالت الصحيفة ان الرجل اشتكى للأجهزة الامنية قائلا انه يريد يبرئ ذمته ، فهو لا يعرف من أين تأتي ابنته البالغة من العمر ٢٩ عاما بالمال ومع من تسهر، وانها تريد أن تستأجر شقة بمفردها في منطقة “الجابرية” بذات المحافظة رغم انها تعمل براتب لا يكفي لاستئجار ملحق .

واضاف: اعتادت ابنتي على العودة متأخرة وحينما أسألها تقول إنها كانت برفقة صديقات لها، وقبل يومين عادت نحو الواحدة بعد منتصف الليل وإزاء هذا الوضع المحرج أمام الجيران طلبت منها تفسيرا لهذا السلوك والعودة للبيت مبكرا، فإذا بها تقول لي انها لا تريد مناقشة الموضوع ، وسوف تستأجر شقة لوحدها لتقيم بها بمفردها.

وبحسب الصحيفة طلب الأب من رجال الأمن استدعاء الفتاة وإلزامها التوقيع على تعهد بحسن التعامل معه، خاصة انه ناهز الستين عاما، أو أن يتخذ رجال الأمن بإجراء آخر، مقل إبعادها إداريا حتى لا تسبب له مشاكل تؤثـر على سمعته.