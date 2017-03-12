الاصلاح نيوز-

بالتعاون مع الفيصل لتدقيق الحسابات …. توزيع شهادات دورة التطبيقات العملية لطلبة قسم المحاسبة والتمويل بجامعة عمان الاهلية

تم الخميس ٩-٣-٢٠١٧ توزيع شهادات الدورة التدريبية على طلبه كلية الاعمال – قسم المحاسبة والتمويل في التطبيقات العلمية في المحاسبة والتي عقدتها كليه الاعمال بالتعاون مع الفيصل لتدقيق الحسابات خلال الفصل الدراسي الاول من العام الجامعي ٢٠١٦-٢٠١٧ .

حيث كان الهدف من الدوره تأهيل الطلبة لخوض سوق العمل والتمكن من مواجهة مشاكل الحياة العلمية.

وشكرت كلية الاعمال بجامعة عمان الاهلية المدرب البارع الدكتور حسام الدين على حسن التعاون بربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي مما يساهم في دعم الطلبة المتوقع تخرجهم في سوق العمل.