مقتل أبو اليمان الأردني في تفجير لداعش بالموصل

الاصلاح نيوز-

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مقتل قيادي أردني بعد تنفيذه عملية في الموصل التي تحاول القوات العراقية السيطرة عليها منذ تشرين أول (أكتوبر الماضي).

ونعى التنظيم الإرهابي اليوم السبت، “أبو اليمان الأردني عامر الضمور” وقال إنه قضى في عملية تفجير لم يعلن عن تفاصيلها.

وبحسب محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات فإن الضمور يعتبر أحد قادة التيار السلفي الجهادي في الزرقاء، وكان من منظمي اعتصام التيار في الزرقاء في العام 2011 والذي عرف فيما بعد بأحداث الزرقاء التي شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.

وألقى الضمور كلمة له في اعتصام الزرقاء حينها، قبل أن يعتقل من قبل الأجهزة الأمنية، وبعد الإفراج عنه غادر إلى سورية وانضم إلى “جبهة فتح الشام”،”جبهة النصرة سابقا”، وفق العبداللات.

وبعد ذلك غادر إلى العراق والتحق بتظيم داعش الإرهابي الذي نعاه اليوم، مع العلم أن الضمور يحمل درجة الدكتوراه في الشريعة.

“الغد”