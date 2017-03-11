الإمارات: تدشن أول شركة لطباعة العملات بالخليج

الاصلاح نيوز-

افتتح نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، “شركة عملات للطباعة الامنية”، وهي أول شركة من نوعها على مستوى منطقة دول الخليج.

وقال الشيخ محمد بن راشد لدى تدشينه أول ورقة مطبوعة من فئة الألف درهم إماراتي، بمقر الشركة بأبوظبي اليوم السبت، إن دولة الإمارات ماضية بتعزيز قدراتها الاقتصادية، مؤكدا أن استراتيجية بلاده تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري والاقتصاد المتنوع المستدام عالي الانتاجية.

وحضر حفل افتتاح الشركة عدد من الشيوخ والوزراء وعدد من محافظي المصارف المركزية من دول المنطقة وكبار المسؤولين في الإمارات.

(بترا)