فوز الرمثا على الصريح بدور المحترفين

الاصلاح نيوز-

تغلب الرمثا على الصريح 1/2 في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ستاد الحسن في اربد، ضمن الأسبوع السادس عشر لدوري المناصير للمحترفين بكرة القدم.

ورفع الرمثا رصيده الى 23 نقطة متقدما للمركز الخامس،فيما تجمد رصيد الصريح عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

وكان الفيصلي تعادل مع مضيفه ذات راس دون أهداف، فبقي ثالثا برصيد ثلاثين نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن الوحدات حامل اللقب الذي قد يتمكن من انتزاع الصدارة في حال فوزه على المنشية الخميس المقبل في ختام مباريات الأسبوع.

وواصل الجزيرة صدارته للترتيب رغم تعادله مع الحسين اربد بهدف لمثله.

(بترا)