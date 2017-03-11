قاتل الاسيوي في قبضت الامن

الاصلاح نيوز-

فكت الأجهزة الأمنية لغز مقتل شخص يحمل جنسية احدى الدول الآسيوية في منطقة سحاب بالعاصمة عمان.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام انه وعصر يوم الجمعة ورد بلاغ الى مديرية شرطة شرق عمان بوجود جثة لشخص في منطقة خالية من السكان بالقرب من التجمعات الصناعية / سحاب حيث تحركت على الفور للمكان فرق البحث الجنائي والمركز الامني المختص والمختبر الجنائي وتبين بعد استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام بان الشخص المتوفي من جنسية شرق اسيوية وانه تعرض للضرب بواسطة اداة راضة على راسه ادت الى وفاته .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه وبعد التاكد من وجود شبهه جنائية في وفاة ذلك الشخص شكل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة ومديرية شرطة شرق عمان للتحقيق في القضية للوصول للفاعل والقبض عليه , حيث عمل الفريق على جمع المعلومات حول الضحية والاشخاص المحيطين به والاستماع لاقوالهم والتحقيق في بعض المعلومات التي وردت اليهم لتقودهم تلك التحقيقات للاشتباه باحد الاشخاص من ذات الجنسية الاسيوية والقي القبض عليه بعد البحث عنه .

وتابعت ادارة الاعلام الامني انه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بوجود خلاف مالي بينه وبين المغدور وانه اثناء وجودهما في منطقة خالية من السكان بالقرب من التجمعات الصناعية/ سحاب وعلى اثر ذلك الخلاف قام بعد مشادة كلامية مع المغدور بضربه بواسطة عصا التقطها من المكان عدة ضربات على راسه وغادر المكان واحيلت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.