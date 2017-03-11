الأمن يعتقل حارس مرمى ذات راس قبل مباراة الفيصلي

الاصلاح نيوز-

أكد رئيس نادي ذات راس أحمد الجعافرة، أن رجال الأمن العام القوا القبض على حارس مرمى الفريق محمد أبو خوصة، قبل مباراة الفريق، المقررة أمام نظيره الفيصلي عند الساعة الثالثة عصر اليوم على ستاد الأمير فيصل بالكرك، في اطار الجولة 16 من دوري المناصير للمحترفين.

وحضر رجال الأمن العام عصر الخميس إلى مكان تدريب الفريق بدعوى وجود طلب مالي على أبو خوصة.

وأشار رئيس النادي الى أن رجال الأمن العام أكدوا وجود “طلب قضائي” بحق حارس المرمى من دون توضيح تفاصيل الطلب، ما يعني أن الحارس البديل حيدر الجعافرة سيشارك في المباراة.

“الغد”