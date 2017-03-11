تفاصيل مقتل السفير اليوناني على يد عشيق زوجته

الاصلاح نيوز-

قالت الشرطة البرازيلية إن السفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس أميريدس راح ضحية “جريمة عاطفية” دبرتها الزوجة، على يد عشيقها الذي يعمل ضابطا في الشرطة العسكرية في ضاحية ريو في البرازيل.

وقال المفوض إيفاريستو بونتي في مؤتمر صحافي ان زوجة السفير، فرانسواز دي سوزا أوليفيرا البرازيلية الأ صل تبلغ من العمر (40 عاما) وعشيقها سيرجيو غوميز موريرا (29 عاما)، قد قبض عليهما بتهمة اغتيال السفير.

وأوقفت الشرطة أيضا إدواردو تيديشي (24 عاما) وهو ابن عم عشيق زوجة السفير.

وكانت الشرطة البرازيلية اصدرت الخميس مذكرة بحث لتحديد مكان السفير الذي شوهد للمرة الاخيرة الاثنين قرب ريو دي جانيرو حيث كان يمضي إجازة مع عائلته.

وكانت وسائل إعلام برازيلية قد أفادت أن زوجة السفير أبلغت الشرطة بفقدان أثره بعد أن غادر الشقة التي استأجراها في مدينة نوفا إيغواكو خارج ريو ولم يعد.

وقالت زوجة السفير إنه تعذر عليها الاتصال به مذذاك، لكن تصريحاتها سرعان ما بدت وكأنها غريبة، وقد شكك المحققون بروايتها بعد العثور الخميس على جئة السفير “متفحمة بالكامل” داخل السيارة التي كان غادر المنزل بها.

واستنادا الى شرطة ريو دي جانيرو، قد يكون الدبلوماسي حاول الدفاع عن نفسه قبل مقتله برصاصة تم إطلاقها من سلاح مملوك للسفارة.