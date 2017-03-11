فيسبوك يدخل عالم البث المباشر لمباريات كرة القدم العالمية

الاصلاح نيوز-

مع زيادة اقبال الجماهير على متابعة المباريات عبر الانترنت حولت شركات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر اهتمامها صوب إبرام اتفاقيات لبث المنافسات الرياضية مباشرة عبر هذا الوسيط المهم.

وقّعت شركة فيسبوك اتفاقاً مع رابطة دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين وشبكة يونيفيجن كوميونيكيشن للبث التلفزيوني الناطقة بالاسبانية اليوم الجمعة، لبث 22 مباراة على الأقل باللغة الانجليزية خلال الدور التمهيدي لموسم 2017.

وستكون مواجهة اتلانتا يونايتد، الوافد الجديد على المسابقة، أمام ضيفه شيكاجو فاير في 18 مارس الجاري المباراة الأولى التي ستبث عبر فيسبوك.

كما ستبث رابطة الدوري الأمريكي 40 برنامجاً “مباشراً خلال أيام المباريات” تتضمن ملخص اللقطات وتحليل مباريات وذلك حصرياً عبر فيسبوك.

وسيتم بث المباريات عبر صفحة يونيفجن ديبورتس على فيسبوك بينما ستذاع البرامج عبر صفحة الدوري الأمريكي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

رويترز