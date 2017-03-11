جالاكسي S8.. سعر خيالي!!

الاصلاح نيوز-

مع اقتراب موعد طرح شركة سامسونج لهاتفها القادم جالاكسي S8 نشرت شركة توزيع عالمية ماتقول أنه السعر المتوقع لهذا الجهاز.

ولكن هذا السعر يعتبر أعلى بكثير من مايتوقعه عشاق سلسة الهواتف S من سامسونج.

وأعلنت الشركة أن سعر جالاكسي S8 سيكون 799 يورو عند طرحه وسيكون سعر جالاكسي S8+ 899 يورو.

للمقارنة فإن سعر هاتف آيفون 7 بدأ بـ 599 يورو وهاتف آيفون 7 بلاس كان سعره 719 يورو.

وحتى اللحظة لم يتم تأكيد السعر المقترح ولكن الشركة المعلنة عن هذه الأسعار “MobileFun.co.uk” تعتبر من الشركات ذات السمعة الجديدة في عالم الجوالات ويعتمد عليها الكثير من مصنعي الهوتف المحمولة المعروفين.