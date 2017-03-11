ركلة جزاء تمنح يوفنتوس فوزا قاتلا على ميلان

الاصلاح نيوز-

حقق فريق يوفنتوس فوزاً صعباً على نظيره فريق ميلان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب يوفنتوس أرينا مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكانت تسير إلى طريق التعادل (1-1) بعد أن تقدم يوفنتوس عن طريق مهدي بن عطية وتعادل ميلان عن طريق باكا، لكن ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 90+7 أنهت المباراة لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 70 نقطة ليواصل التغريد منفرداً في قمة جدول الترتيب وبفارق 11 نقطة عن فريق روما صاحب المركز الثاني والذي لم يخض مباراة الجولة 28 بعد، أما ميلان فظل سابعاً برصيد 50 نقطة.