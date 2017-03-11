بسبب برشلونة.. مشجع يقتل صديقه

الاصلاح نيوز-

قتل مشجع لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الجابون صديقه بعدما ضاق ذرعاً من سخريته لخسارة ناديه المفضل أمام برشلونة الإسباني 1-6 الأربعاء وإقصائه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبحسب موقع “إيلاف”، أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ما نشرته صحيفة “أونيون” اليومية، بأن شابا يبلغ الثامنة عشرة طعن صديقه في رقبته، بعد مشاهدة المباراة في حي شعبي في العاصمة ليبرفيل.

ولم يتحمل الشاب الذي كان في حالة سكر، سخرية صديقه وإغاظته حول الخسارة المذلة التي تعرض لها سان جرمان، وخروجه من ثمن نهائي البطولة الأوروبية على رغم أفضليته ذهابا 4-صفر.

وأكد المصدر القضائي أن السخرية كانت السبب الرئيس للجريمة.

وتوفي الضحية على الفور، وتم القبض على القاتل وأقر بفعلته، إلا انه قال أنه لم يكن ينوي قتل صديقه.

وشكلت مباراة الأربعاء مفاجأة مدوية ومحطة تاريخية، إذ أصبح من خلالها برشلونة أول فريق في دوري الأبطال يقلب تأخره برباعية في المراحل الإقصائية.

وكان الفريق الفرنسي ضامناً لتأهله حتى الدقيقة 88، إذ كان يتأخر بنتيجة 1-3، إلا أن النادي الكاتالوني قلب الأمور رأساً على عقب وسجل ثلاثة أهداف في الدقائق السبع الأخيرة، آخرها هدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.