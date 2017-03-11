أيمن النجار يقلب الموازين ويظفر بلقب سباق السرعة الثاني

الاصلاح نيوز-

قلب ايمن النجار الموازين وحقق الانتصار بلقب سباق السرعة الثاني يوم امس على حلبة نادي السيارات الملكي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للاردنية لرياضة السيارات.

بدأ السباق عند الساعة التاسعة صباحا، و تصدر محمد تيسير في الجولة الاولى من السباق محققا زمن 1:14.57، و تلاه في المركز الثاني ايمن النجار بزمن 1:16.09، وحل في المركز الثالث المتسابق يزن قطان بزمن 1:17.91 متقدما على حسام سالم الذي حقق 1:18.63.

في الجولة الثانية قلب ايمن النجار الموازين واستطاع ان يكسر رقم محمد تيسير محققا 1:14.32، ولم يستطع محمد تيسير ان يحسن من وقته في الجولة الثانية، فيما تقدم حسام سالم الى المركز الثالث في هذه الجولة محققا زمن 1:16.99، وتقدم ايضا الحصان الاسود للسباق غيث وريكات الى المركز الرابع بزمن 1:17.74، وشهدت هذه الجولة انسحاب المتسابق يزن قطان بسبب عطل ميكانيكي اصاب سيارته. في الجولة الثالثة والنهائية لافضل 13 متسابق، تقدم محمد تيسير مرة اخرى وكسر جميع الاوقات المسجلة بتسجيله زمن 1:12.61، ولم يستطع ايمن النجار تحسين وقته، المتسابق غيث وريكات تسابق مع الزمن وحقق زمنا اهله لخطف المركز الثالث من حسام سالم.

بعد نهاية الجولة الثالثة تقدم اصحاب المراكز الاولى بإعتراضات بالجملة للجنه التحكيم، وجاءت قرارات لجنة التحكيم بتغريم المتسابق محمد تيسير ثانيتين تضاف الى زمنه المحقق في الجولة الثالثة والذي كان 1:12.61، ليصبح 1:14.61، وذلك لعدم تقيده بالتعليمات بالتوجه الى منطقة الصيانة بعد انهائه لجولته.

وفي نهاية السباق قام السيد عثمان ناصيف المدير التنفيذي للاردنية لرياضة السيارات وهيئة الحكام ومدير السباق بتوزيع الكؤوس على الفائزين.

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي: المركز الاول: ايمن النجار بزمن 1:14.57، المركز الثاني: محمد تيسير بزمن 1:14.61، المركز الثالث: غيث وريكات بزمن 1:15.18، افضل متسابق من فلسطين: طارق صرصور، الفئة 14: ايمن النجار، الفئة 13: محمد ابدة، الفئة 8: سلطان شديد، الفئة 6: علي زوانه، الفئه 5: ضياء كرزون، الفئة 4: عبد الرحيم شقور، كأس المبتدئين: احمد جانخوت، الدفع الخلفي: سالم طعيمة، الدفع الامامي: احمد محمد، الدفع الرباعي: ايمن النجار.

“الدستور”