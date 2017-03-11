دراسة: 14.8 مليار دولار إيرادات صناعة السيرفرات في الربع الأخير من 2016

الاصلاح نيوز –

أظهرت دراسة عالمية حديثة أن ايرادات صناعة “السيرفرات” العالمية تجاوزت الـ14.8 مليار دولار خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي 2016، في ظل الاقبال على تبني حلول وخدمات تقنية المعلومات ورقمنة القطاعات الاقتصادية كافة.

وذكرت الدراسة – التي أصدرتها مؤسسة “غارتنر” البحثية المحايدة – أن إيرادات هذه الصناعة التي تعتبر أساسا لتوجهات الرقمنة، ومع وصولها الى هذا المستوى تكون قد تراجعت بنسبة بسيطة بلغت حوالي 2 %، وذلك لدى المقارنة بإيرادات هذه الصناعة المسجلة خلال فترة الربع الاخير من العام 2015 والتي بلغت وقتها قرابة 15.1 مليار دولار.

وأشارت الدراسة أن فترة الربع الاخير من العام الماضي شهدت شحن وبيع حوالي 2.93 مليون جهاز سيرفر “خادم” حول العالم، مقارنة مع حوالي 2.95 مليون جهاز سيرفر جرى شحنها وبيعها خلال فترة الربع الأخير من العام السابق 2015.

ويطلق مصطلح “سيرفر” أو “خادم” على الحاسب الذي يستخدم في تقديم خدمات تفيد مجموعة من المستخدمين العاملين على حاسبات أخرى مكتبية أو محمولة أو غيرها، وعادة ما تكون إمكانيات الحاسب الخادم أعلى من الحاسب الشخصي العادي، وقد يصل الحاسب الخادم في إمكانياته إلى إمكانيات الحواسيب الضخمة التي يطلق عليها اسم “ميين فريم”.

وتوجد عشرات الأنواع من الحاسبات الخادمة والتي تختلف باختلاف الخدمة التي تقدمها للمستخدمين، وهذه الحاسبات قد انتشر استخدامها بشكل كبير في السنوات العشر السابقة، ومن المتوقع أن تزداد بشكل كبير في المستقبل، ومن هذه الأنواع حاسبات الملفات الخادمة، وهي الحاسبات التي يتم تخزين الملفات بها لكي يستطيع عدد من المستخدمين التعامل مع هذه الملفات في أي وقت، وتتميز هذه الحاسبات بأن لديها وحدات تخزين ذات سعات عالية لكي تستطيع تخزين عدد كبير من الملفات وقواعد البيانات.

وهناك الحاسبات الخادمة لمواقع الإنترنت “ويب سيرفر” وهي الحاسبات التي يتم استخدامها في استضافة مواقع الإنترنت، وهذه الحاسبات لا بد أن يكون لها القدرة على العمل طوال الـ24 ساعة، قد يستضيف الحاسب الخادم موقعا واحدا من مواقع الإنترنت أو أكثر ويتيح هذا الحاسب لزوار المواقع التي يستضيفها من تحميل صفحات هذا الموقع على حاسباتهم الشخصية.

وفي البيانات التفصيلية للدراسة، يتضح تصدّر مجموعة “ديل” لقائمة الشركات المصنعة للخوادم في الربع الأخير من العام الماضي بمبيعات بلغت 562 الف وحدة، وبحصة وصلت الى 19 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية.

وجاءت شركة “إتش بي اييه” في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 504 ألف وحدة خلال الربع الاخير من العام الماضي، وبحصة بلغت حوالي 17 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية. وذكرت الدراسة أن شركة “هواوي” سجلت مبيعات تجاوز حجمها 246 ألف وحدة خلال الربع الاخير من العام الماضي، وبحصة بلغت 8 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية. وجاءت بعدها شركة “لينوفو” الصينية بمبيعات بلغت 220 ألف وحدة وبحصة بلغت 7.5 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية.