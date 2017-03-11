مخزون القمح يغطي استهلاكا يتجاوز 11 شهرا

الاصلاح نيوز-

أظهرت احصائيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين مس ان اجمالي الكميات المتوفرة من مادتي الشعير والقمح حتى اول من امس يغطي استهلاكا يتراوح من 8.5 الى 11.5 شهرا على التوالي.

وتبين الاحصائيات ان كميات القمح التي تمتلكها الوزارة تبلغ 920 الف طن وتعظي استهلاك المملكة لمدة تصل الى 11 شهرا ونصف في ظل استهلاك سنوي يبلغ 960 الف طن اي ما يعادل 80 الف طن شهريا

كما تظهر البيانات الى توفير كميات من مادة الشعير تبلغ 501 الف طن تغطي استهلاك المملكة لمدة 8 اشهر ونصف في ظل استهلاك سنوي يبلغ 720 الف طن اي ما يعادل 60 الف طن شهريا.

بدوره اكد المتحدث الرسمي في الوزارة ينال البرماوي ان الوزارة تقوم باستمرار في تعزيز مخزونها من مادتي القمح والشعير من خلال طرح عطاءات دورية بهدف توفير كميات من هاتين المادتين لمدة اطول.

وجدد القول بان الكميات التي تمتلكها الوزارة من مادتي القمح والشعير أعلى من المستويات العالمية الآمنة التي تبلغ 4 شهور مؤكدا في الوقت نفسه حرص الوزارة على شراء الحبوب بأعلى المواصفات والجودة العالية وبما يطابق المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الاردنية.

وبحسب البرماوي تقوم الوزارة باستمرار برصد مؤشرات اسعار الحبوب في الاسواق العالمية ويتم طرح عطاءات الشراء عندما تكون مستويات الأسعار مناسبة موضحا ان المخزون الاستراتيجي يمنح الوزارة المرونة في عمليات الشراء.

يشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار الطحين المصنوع من القمح بهدف الحفاظ على أسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو.

كما تقدم الحكومة دعما للشعير؛ حيث يباع سعر الطن مدعوما لمربي الاغنام عند مستوى 175 دينارا، كما تقدم الحكومة دعما لمادة النخالة بمبلغ 77 دينارا للطن.

وتظهر بيانات الموازنة العامة للعام الحالي أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية (القمح والشعير) 180 مليون دينار منها 140 مليون دينار لدعم القمح.