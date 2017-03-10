أمل كلوني: زوجي ساعدني في قضيتي ضد داعش

الاصلاح نيوز-

اعترفت المحامية الحقوقية أمل كلوني أن زواجها من الممثل الأمريكي جورج كلوني ساعدها كثيرا في معركتها التي تهدف إلى محاكمة أفراد تنظيم داعش، في قضية تتابعها عن استعبادهم واغتصابهم لفتيات إيزيديات صغيرات في العراق.

وذكرت أمل في حوارها مع الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أنّ الاهتمام الإعلامي الزائد الذي حظيت به بسبب زواجها من نجم شهير، جعلها تشعر بالسعادة، وساعدها في تسليط الضوء على قضايا معينة.

وقالت، إنها تحدثت مع فتيات صغيرات عن تعرضهن للاغتصاب والاستعباد على أيدي أفراد داعش، مضيفة: ” لقد كانت أكثر الشهادات التي أسمعها ترويعاً، نحن نعلم أنها إبادة جماعية، الأمم المتحدة قالت ذلك”.

وبسؤالها حول رأيها في الاهتمام الزائد الذي تحظى به قضاياها الآن بعد زواجها، أوضحت أن الكثير من القضايا لديها تتم وراء الأبواب المغلقة ولا يراها أحد.

وأضافت: “إذا كان هناك مزيد من الأشخاص الآن يفهمون ما يحدث بالنسبة للإيزيديين وداعش، وإذا كان يمكن اتخاذ إجراءات تجاه هذه القضية، أعتقد أنه أمر جيد أن تكون هذه القضية حظيت بمزيد من الاهتمام”.