أزمة سعد لمجرد تنعكس على مهنة والدته

الاصلاح نيوز-

تعاني الفنانة المغربية، نزهة الركراكي، بسبب الأزمة التي يمر فيها نجلها الفنان سعد لمجرد، سواء على المستوى الصحي والنفسي أو على المستوى المهني، حيث تم استبعادها من حملة إعلانية ضخمة. كما اعتذرت الركراكي عن الجولة التي تقوم بها فرقتها المسرحية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان من المنتظر أن تشارك النجمة المغربية في الدعاية لإحدى الشركات لكن تم استبدالها بفنانة ثانية، بسبب استمرار حبس ابنها، إضافة إلى أن حالتها النفسية منعتها من القيام بالجولة الفنية مع فرقة المسرح الوطني، التي تعتبر هي نجمتها الأولى إلى جانب الممثل والمخرج محمد الجم.

وكانت الجلسة التي انعقدت يوم الجمعة الماضي للنظر في قضية سعد لمجرد مخيبة للآمال، إذ رفض قاضي التحقيق منحه اطلاق سراح مؤقت رغم انتهاء مدة سجنه الاحتياطي، كما تمت المواجهة بينه وبين المدعية لورا بريول، وصرح محاميها بأنّ ذلك كان في صالح موكلته، وهددت باللجوء إلى الجمعيات الحقوقية الفرنسية إذا لمست أن هناك من يحاول تغيير مجرى القضية.

أما محامي سعد لمجرد، اريك ديبون موريتي، فتقدم بطلب أخير للمحكمة من أجل محاكمة موكله في حالة سراح مؤقت، مع عرض مجموعة من الضمانات بعدم مغادرته للأراضي الفرنسية، كحجز جواز سفره واستعمال سوار الكتروني، ويتوقع أن يتخذ القرار خلال 3 أيام، لكن الآمال بالموافقة تبقى ضعيفة، بحسب وسائل الإعلام.