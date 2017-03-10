رسميًا.. رنا القصيبي “تخلع” حسين فهمي

الاصلاح نيوز-

تمكنت المليارديرة السعودية رنا القصيبي من الحصول على الطلاق من الفنان المصري حسين فهمي رسميًا، ليسدل الستار أخيرًا على واحدة من أكثر قصص زواج المشاهير العرب إثارة للجدل، والتي لاقت صدى كبيرا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت محكمة أسرة أكتوبر في مصر، أمس الاثنين، بتطليق القصيبي طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق، استجابة لتقرير الحكمين الذي أكد استحالة العشرة بينهما.

وتغيبت رنا القصيبي عن جلسة المحكمة، وحضر بالنيابة عنها فريق من المحامين، وبدوره تغيب حسين فهمي، ومثله محام أقر بموافقة موكله على طلب زوجته الخلع.

وجاءت رغبة القصيبي في الطلاق بعد خلافات بينها وبين الفنان المصري، كان لها صدى كبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد مثلت في وقت سابق أمام المحكمة، وأعلنت تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية مقابل تطليقها من “فهمي” طلقة بائنة للخلع، مبررة أنها تبغض الحياة معه، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله، رافضة جميع محاولات الصلح التي عرضتها عليها المحكمة.