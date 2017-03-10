منافسات ترامب وكلينتون تتحول إلى مسلسل تلفزيوني

الاصلاح نيوز-

قالت شبكة “إتش.بي.أو” التلفزيونية المشفرة، إنها تخطط لإنتاج سلسلة درامية قصيرة عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ولم تعلن المحطة أسماء فريق العمل أو عنوانا للسلسلة أو تحدد تاريخا لبدء العمل في المشروع الذي جاء من الفريق ذاته الذي أنتج سلسلة (جيم تشينج) التي فازت بعدد من الجوائز وتدور أحداثها حول انتخابات عام 2008.

ولعبت الممثلة الأمريكية جوليان مور دور المرشحة الرئاسية الجمهورية سارة بالين في هذه السلسلة.

وشكلت انتخابات عام 2016 التي فاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في نوفمبر الثاني واحدة من أكثر السباقات الانتخابية إثارة في الذاكرة الحية للأمريكيين.

وذكرت مجلة “هوليوود ريبورتر” في فبراير، أن هذه الانتخابات ستكون موضوع سلسلة تلفزيونية قصيرة أخرى يعمل عليها كاتب السيناريو مارك بوال.

كما أشار موقع “ديدلاين” في الشهر الماضي إلى مشروع سلسلة تلفزيونية قصيرة عن كواليس حملة ترامب الانتخابية لا يزال قيد البحث في هوليوود.

وذكرت “إتش.بي.أو” أن السلسلة التلفزيونية ستُقتبس عن كتاب سيصدر قريبا للصحفيين السياسيين مارك هالبين وجون هيلمان عن الحملة

رويترز