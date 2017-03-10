فأر يكلف الخطوط البريطانية 250 ألف جنيه إسترليني ..!

الاصلاح نيوز-

تسبب فأر صغير في تأخر رحلة خطوط الطيران البريطانية رقم 285 من طراز “بوينج 777” المتجهة من مطار هيثرو البريطاني إلى مطار “سان فرانسيسكو” الأمريكي، لمدة أربع ساعات و16 دقيقة.

وستواجه الشركة البريطانية دفع تعويضات تقدر بـ 250 ألف جنيه إسترليني للركاب نتيجة التأخير. كما قامت بتقديم وجبة إضافية للركاب الذين وصل عددهم إلى 200 شخص.

وكان واحد من طاقم الضيافة قد اكتشف وجود فأر صغير في أحد أركان مخزن الطائرة، مما جعل قائد الطائرة يقرر عدم الإقلاع إلا بعد التأكد من سلامة جميع أسلاك المحركات وأجنحة الطائرة خوفا من قطعها بسبب الفأر.