مؤسس فيسبوك يعود إلى مقاعد الدراسة

الاصلاح نيوز-

بعد مغادرته جامعة هارفارد قبل حصوله على الشهادة الجامعية منذ 12 عاما، قرر مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ ، العودة إلى مقاعد الدراسة من جديد لإكمال دراسته الجامعية.

وكان زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشبكة فيسبوك التي تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار، متخصص في برامج علوم الكمبيوتر في هارفارد، عندما غادرها في خريف عام 2005، وذلك من أجل التفرغ بدوام كامل للعمل على الموقع الاجتماعي الرائد، فيسبوك.

وقال درو فاوست، رئيس جامعة هارفارد: “لقد أحدث مارك زوكربيرغ تغييرا عميقا في طبيعة التفاعل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، ويوجد عدد قليل من الاختراعات في العصر الحديث القادرة على منافسة موقع فيسبوك”.

وأضاف فاوست موضحا: “يوجد عدد قليل من الأفراد الذين قد ينافسون مارك زوكربيرغ، في سعيه لتغيير العالم من خلال الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، مع التزامه الدائم بتطوير الذات وتوسيع مجال الخدمة المجتمعية من خلال العمل الخيري”.

ولا يعد، زوكربيرغ، الاسم الكبير الوحيد في منطقة، وادي السيلكون، من بين الذين تركوا حياتهم الجامعية بحثا عن النجاح في الحياة العملية، حيث فعلها أيضا ستيف جوبز المؤسس المشارك في شركة آبل، الذي غادر كلية ريد في ولاية أوريغون، من أجل إنشاء شركته مع، ستيف وزنياك، عام 1976. أما بيل غيتس، فقد ترك جامعة هارفارد بعد عامين فقط، لتأسيس مايكروسوفت مع زميله بول ألين.