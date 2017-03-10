تويتر .. حرب على الحسابات المشبوهة!

الاصلاح نيوز-

أخيراً، أعلنت شركة تويتر الحرب على الحسابات المشبوهة والرسائل المسيئة، حيث أطلقت الشركة فلترا جديدا بهدف مواجهة هذه الحسابات. ويتيح الفلتر الجديد للمستخدم إمكانية إيقاف الإخطارات لجميع الحسابات، التي لا تستوفي شروطاً معينة، ومنها الحسابات، التي لا تشتمل على صورة بروفايل أو لا يوجد بها عنوان بريد إلكتروني يمكن التحقق منه، ولا يوجد بها رقم هاتفي مخزن.

هذا ويتم استعمال مثل هذه الحسابات عادة لشن هجمات شخصية على المستخدمين الآخرين أو نشر رسائل تحض على الكراهية. ومن المقرر إطلاق الفلتر الجديد تدريجياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويمكن العثور عليه في تطبيق تويتر تحت بند “الرسائل”، وهنا يتعين على المستخدم النقر على الأيقونة، ثم يتم ضبط الفلتر حسب رغباته الشخصية. يذكر أن الشركة الأمريكية أكدت أنها سوف تستجيب بصورة أسرع للشكاوى، فإذا قام المستخدم بالإبلاغ عن حساب أو رسالة مسيئة، فسوف يتلقى استجابة بشكل أسرع من السابق.