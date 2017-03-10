بالاسماء .. اعلان نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا

الاصلاح نيوز-

جرت الخميس انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا للدورة الخامسة والعشرين.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عمر الجراح، ان الانتخابات جسدت المعاني الحقيقية للحياة الديمقراطية التي نعيشها، والتي أرسى قواعدها قيادتنا الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا الى ان الانتخابات جرت بتنافس شريف بين الطلبة في الجامعة وفي أجواء اتسمت بالنزاهة والشفافية، وبإجراءات مريحة وميسرة وفرتها الجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور نزار مهيدات أن الجامعة تتعامل مع جميع الطلبة حسب الأنظمة والتعليمات تاركة لهم مطلق الحرية في اختيار مجلسهم وبما تقتضيه مصلحتهم التي هي في مجملها أساس وجود الجامعة ومبتغاها.

واضاف انه تنافس (224) مرشحا بينهم (28) طالبة لملء (43) مقعدا موزعين في (36) دائرة انتخابية، فاز بالتزكية منها (16) طالب عن (14) دائرة انتخابية.

وأعدت عمادة شؤون الطلبة (22) مركزا للاقتراع في الجامعة للتسهيل على الطلبة ولمشاركة أكبر عدد ممكن منهم في العرس الوطني وليمارس الطلبة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في مجلس الطلبة بكل حرية ومسؤولية.

وتفقد سير الانتخابات رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة ونائبا عميد شؤون الطلبة الدكتور ليث الروسان والدكتور محمد العمري ومدير الامن الجامعي الدكتور رائد عبابنة ونائب مدير وحدة العلاقات العامة زكريا الحموري ومدراء الدوائر في العمادة واللجنة العليا للانتخابات، واطلعوا عن كثب على الإجراءات المتبعة لتسهيل مهمة الطلبة الناخبين.

وتم تحديد يوم الخميس المقبل، موعداً لإجراء انتخابات الهيئة الإدارية لمجلس الطلبة حيث سينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا وستة أعضاء للهيئة الادارية.