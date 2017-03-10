القضاء يعزل رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هاي بسبب فضيحة فساد

الاصلاح نيوز-

قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بعزل الرئيسة بارك غوين-هاي بسبب فضيحة فساد لتصبح أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها.

ونقلت وكالة يونهاب لكورية الجنوبية ان قضاة المحكمة ايدوا بالأغلبية قرار البرلمان بعزل بارك غوين-هاي لدورها في فضيحة فساد خاصة بصديقتها المقربة تشوي سون-سيل.

وبعد عزلها، فقدت بارك غوين-هاي الحصانة ويمكن ملاحقتها قضائيا.

وجاء قرار المحكمة الدستورية لينهي أزمة سياسية استمرت لأشهر عدة في كوريا الجنوبية. وبموجب الدستور يجب إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.

-(بترا)