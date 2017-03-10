“المستقلة” تقرر البطاقة المستخدمة بـانتخابات “المحافظات والبلديات”

الاصلاح نيوز-

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن الهيئة صاحبة القرار بتحديد نوع البطاقة الشخصية لممارسة الحق الانتخابي في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات المقبلة.

وبين الكلالدة على هامش لقاء الهيئة مع الشركاء امس، ان “الأحوال” بإصدارها للبطاقة الذكية لا يعني انها ستعتمد على نحو منفرد في الاقتراع، مضيفاً أن القانون ألزم الهيئة فقط باعتماد البطاقة الصادرة عن الاحوال المدنية، وبهذه الحالة، هناك بطاقتان صادرتان؛ الاولى العادية، والثانية الذكية، وكلتاهما صالحتان للاستعمال حتى الآن.

وقال ان “الوقت المتبقي قبيل الانتخابات، لن يسعف “الاحوال” لإصدار كافة البطاقات الذكية، والتي تقدر بنحو 4 ملايين و640 ألفا، ما يعادل عدد الناخبين المتوقع مشاركتهم بالانتخابات المقبلة”.

من جهته، أوضح قطيشات أن “الاحوال” ماضية في اصدار البطاقات الذكية للمواطنين، مضيفا ان كشوفات الناخبين الاولية، ستتضمن اسماء العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية بمختلف مسمياتهم.

وأكد ان القانون لا يمنع مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، متوقعا صدور قرار اداري من المرجعيات المختصة، بمنع منتسبي الجيش العربي والاجهزة الامنية من المشاركة في هذه الانتخابات.

وأوضح أن إثارة مسألة ورود أسماء للعاملين في القوات المسلحة والاجهزة الامنية، سيكون مؤكدا في الكشوفات الأولية، وبحال لم يصدر أي قرار إداري من مرجعياتهم المختصة بمنعهم من المشاركة، ستدرج اسماؤهم على الكشوفات النهائية ويكون لهم الحق بالانتخاب.

وبين ان ورود اسماء في حال وجد قرار منع، سيكون واردا، لأن عمليات التجنيد مستمرة، وقد يدرج اسم شخص أوليا كمدني، ثم يجند لاحقا لدى أي جهة أمنية أو عسكرية.

على صعيد متصل، قال الكلالدة إن قانوني البلديات واللامركزية، حددا سن الناخب بان يكون أتم 18 عاما، مؤكدا أن الهيئة ستوحد الفئة المشاركة في الانتخابات، بتبنيها لمقترح اتمام الثامنة عشرة قبل 3 اشهر من يوم الاقتراع.

وقال إن الهيئة ستتبنى مقترحا يعتمد 3 أوراق انتخابية وصناديق ملونة، للتمييز بين صناديق المجالس المحلية والمحافظات وصندوق انتخاب رئيس البلدية، مشيرا الى ان كل قاعة اقتراع ستضم 3 صناديق، كل منها يحمل لونا مستقلا، الى جانب توفير مرشدين لمساعدة الناخبين على تحديد الصندوق الصحيح.

وتشمل الانتخابات المقبلة 3 اوراق اقتراع، الاولى ينتخب فيها اعضاء المجلس المحلي (5 اسماء من ضمنهم ممثلة الكوتا)، والثانية، ينتخب المواطن فيها رئيس المجلس البلدي مباشرة بصفة مستقلة، والثالثة مخصصة لانتخاب ممثل/ ممثلي مجلس المحافظة ومحددة بمرشح أو مرشحين، حسب عدد الممثلين للمنطقة، وبحد أعلى صوتين فقط لكل ناخب.

وستجرى الانتخابات المقبلة لاختيار ممثلي نحو 356 مجلسا محليا و18 مجلسا بلديا مستقلا (غير مقسم لمجالس محلية)، واختيار 304 اعضاء في مجالس المحافظات و32 ممثلة للكوتا، فيما سيعين 45 ممثلا من الذكور و17 ممثلة للنساء في المجالس ذاتها.

وفي سياق آخر، أكد الكلالدة أهمية تطوير إجراءات الانتخابات البلدية واللامركزية، وذلك خلال ختام أعمال ورشة نظتمها الهيئة، بعنوان “لقاء شركاء العملية الانتخابية”، بحضور ديبلوماسيين وسياسيين واعلاميين واحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات دولية وجهات ذات علاقة.

وأوضح الاطار الزمني للانتخابات، وتدريب اللجان على إجراءات موحدة ضمن الممارسات الفضلى في العملية الانتخابية، لتعزيز قدرات الكوادر البشرية لأداء المهام الموكولة إليهم بكفاءة وفاعلية، وموعد إصدار التعليمات التنفيذية وجدول الناخبين، وتحديد مراكز الاقتراع والفرز، وفتح باب الترشح.

– (بترا )