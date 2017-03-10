سباق السرعة الثاني ينطلق اليوم

الاصلاح نيوز-

يرعى سمو الامير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين في الاردنية لرياضة السيارات صباح اليوم سباق السرعة الثاني الذي ينطلق على حلبة نادي السيارات الملكي.

ويشهد السباق مشاركة 37 متسابق من الاردن و 5 من فلسطين يرمون بكل ثقلهم للظفر باللقب خاصة وان اللجنة المنظمة اعدت هذا العام مسارا ضيقا تم عمله بشكل يصعب على الجميع التكهن بهوية الفائز في السباق.

وتضم قائمة المشاركين من الاردن: محمد الزايد على متن ميتسوبيشي ايفو 6، حسام سالم على متن ميتسوبيشي ايفو 9، أيمن النجار على متن ميتسوبيشي ايفو بروتو، غيث وريكات على متن ميتسوبيشي ايفو 7، يزن قطان على متن ميتسوبيشي ايفو 7، محمد أبدة على متن عمون 1، مصطفى العطاري على متن سوبارو امبريزا بي 22، إيهاب الشرفا على متن ميتسوبيشي ايفو 6، خدشيك شاديان على متن اف 3 كوزورث، سالم طعيمة على متن بي ام دبليو اي 30، حميد شحالتوغ على متن بي ام دبليو 320، محمود أبو عبيد على متن مرسيدس 190 اي، بهاء الدلقموني على متن سوبارو امبريزا اس تي اي، سهيل أبو الروس على متن اوبل كاديت، جمال نقاوة على متن تويوتا ستارليت جي تي، عاطف عواد على متن سوبارو امبريزا، عروة مدانات على متن سوبارو امبريزا، أحمد علقم على متن سيات كوردوبا، سلطان شديد على متن سوبارو امبريزا، عامر موسى على متن تويوتا ستارليت، ضياء كرزون على متن تويوتا كورولا جي تي، لؤي جرار على متن تويوتا كورولا جي تي، محمد صوالحة على متن مرسيدس سي 250، عاصم عارف على متن رينو كليو، محمد نقاوة على متن تويوتا ستارليت جي تي، طه أبو عادي على متن تويوتا ستارليت جي تي، هاشم أبو شيخة على متن هيونداي جنيسيز، أحمد محمد على متن بيجو 106، فارس الدلقموني على متن سوبارو امبريزا اس تي اي، عدنان حسين على متن هيونداي اكسنت، أمير ناصيف على متن سوبارو، علي زوانة على متن ميتسوبيشي لانسر، أحمد جان خوت على متن تويوتا كورولا جي تي، رمزي لطفي على متن بي ام دبليو 318، عبد الله الختاتنة على متن مرسيدس 190 اي، رائد دهشان على متن سوبارو امبريزا، محمود منصور على متن بي ام دبليو اي 21.

كما تضم قائمة المشاركين من فلسطين: رائد الياموني على متن في دبليو جولف، عبدالرحيم شقور على متن سيات ليون، طارق صرصور على متن بي ام دبليو، ابراهيم البجة على متن بي ام دبليو، رامي جابر على متن سوبارو امبريزا.

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