طقس معتدل نهاراً وبارد نسبيا ليلاً

الاصلاح نيوز-

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة نهار اليوم مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية.

وبحسب موقع طقس العرب، يكون الطقس مشمسا نهارا في شمال ووسط وجنوب البلاد، في حين يكون مُغبرا في المناطق الشرقية، وتكون الرياح صباحا جنوبية شرقية معتدلة السرعة في أغلب المناطق، فيما تكون نشطة ومثيرة للغبار بشكل كثيف في شرق البلاد، وتتحوّل إلى غربية في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة عصرا ومساء.

في حين، يكون الطقس باردا ليلا، كما يُتوقع تكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطل زخات محلية من المطر في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة نهار غد لتصبح دون معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس باردا نسبيا بوجه عام، مع ظهور للسحب على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطل زخات محلية من المطر بالأخص في شمال البلاد. وتكون الرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية فيها، وفي خليج العقبة جنوبية معتدلة السرعة.