سعر غرام الذهب ينخفض 60 قرشا

الاصلاح نيوز-

انخفضت أسعار الذهب بمقدار 60 قرشا للغرام مسجلا أمس أدنى سعر منذ شهر، بحسب ما أكد أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات، ربحي علان.

وقال علان إن انخفاض الذهب جاء بسبب انتظار رفع أسعار الفائدة الأميركية؛ حيث سجل سعر الأونصة أمس 1105 دولارات.

وفيما يخص الأسعار في السوق المحلية، بين علان أن سعر غرام الذهب من عيار 24 بلغ 27.8 دينارمقارنة مع 28.4 دينار، فيما وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 24.6 دينار مقارنة مع 25.2 دينار، ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 وصل إلى 20.9 دينار مقارنة مع 21.5 دينار.

وبين علان أن سعر الليرة الرشادي وصل إلى 175 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي 200 دينار.

وبحسب تقرير عالمي هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 5 أسابيع أول من أمس مع صعود الدولار بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية.

ويترقب المستثمرون بيانات عن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة من المنتظر نشرها اليوم للاسترشاد بها على أداء أكبر اقتصاد في العالم بعدما قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إن البنك المركزي الأميركي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة إذا جاءت بيانات الوظائف والتضخم قوية.

واعتبر المستثمرون تلك التعليقات تعزيزا لخطط رفع الفائدة في اجتماع المركزي الأميركي في 14 و15 آذار (مارس).

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.54 % إلى 1209.06 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات بالسوق الأميركي بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 1206.05 دولار وهو أدنى مستوياته منذ أول شباط (فبراير) ومسجلا خامس جلسة على التوالي من الخسائر.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية تسليم نيسان (ابريل) 0.6 % لتسجل عند التسوية 1209.40 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية 0.3 %.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 1.33 % إلى 17.25 دولار للأوقية بعدما لامست في وقت سابق 17.19 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ الحادي والثلاثين من كانون الثاني (يناير).

وانخفض البلاتين 1.4 بالمائة إلى 946.45 دولار للأوقية بعدما هبط أثناء الجلسة إلى أدنى مستوياته منذ الخامس من كانون الثاني (يناير) عند 941.50 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 766 دولارا للأوقية.