يوفنتوس في مواجهة قوية مع ميلان في الدوري الإيطالي

الاصلاح نيوز-

يواصل يوفنتوس رحلته نحو لقبه السادس على التوالي عندما يستضيف ميلان اليوم الجمعة في أقوى مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ويخوض روما الثاني ونابولي الثالث اختبارين سهلين مع باليرمو وكروتوني المهددين بالهبوط.

يتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 67 نقطة، مقابل 59 نقطة لروما و57 لنابولي.

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل مع مضيفه اودينيزي 1-1 في المرحلة السابقة مهدرا فرصة رفع الفارق مع روما الى عشر نقاط بعد سقوط فريق العاصمة على أرضه أمام نابولي 1-2 في مباراة قمة.

وجاء تعادل فريق السيدة العجوز بعد سبعة انتصارات متتالية.

وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو اليغري بعد التعادل مع اودينيزي «كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة بعد عدد كبير من الانتصارات. منذ نحو سنة لم نتعادل. ارتكبنا الكثير من الاخطاء، خصوصا في أول ثلث ساعة. في الجانب الايجابي، عززنا الفارق مع روما الى نقطة، لكن البطولة لم تنته بعد. روما يمكنه حصد الكثير من النقاط».

في المقابل، تغلب ميلان في المرحلة السابقة على ضيفه كييفو 3-1، رافعا رصيده الى 20 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين فقط عن اتالانتا صاحب المركز الخامس المؤهل للمشاركة في ملحق الدوري الاوروبي (يوروبا ليج).

وبموازاة صعوبة مهمة ميلان أمام يوفنتوس في سعيه للتقدم أكثر في الترتيب بحثا عن مشاركة أوروبية محتملة، فإن عملية بيع النادي الى مستثمرين صينيين تبدو متعثرة، وهي أرجئت على أقل تقدير.

وكان من المفترض اكمال صفقة بيع النادي في الثالث من آذار، الا ان الطرف الايطالي أعلن في وقت سابق تأجيلها الى موعد آخر بعد تقارير عن صعوبات يواجهها أحد المستثمرين الصينيين لإخراج نحو 100 مليون دولار من بلاده.

وسيكون روما الثاني امام مواجهة سهلة للحفاظ على مركزه عندما يحل ضيفا على باليرمو الثامن عشر برصيد 15 نقطة فقط.

ويشارك صاحب المركزين الاولين في دوري أبطال أوروبا مباشرة، ويخوض الثالث الدور التمهيدي.

من جهته، يعود نابولي إلى منافسات الدوري ساعيا عن تشديد الضغط على روما لانتزاع الوصافة منه، على رغم خروجه من ثمن نهائي دوري الابطال إثر سقوطه إيابا على أرضه أمام ريال مدريد 1-3 في إيابا، بعدما كان خسر ذهابا بالنتيجة نفسها في مدريد.

وأشاد رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورنتيس بالعمل الممتاز للمدرب ماوريتسيو ساري على رغم خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، قائلا: «حتى لو كانت النتيجة عينها مثل مباراة الذهاب، لم يخب أملي كما حصل في مدريد»، معتبرا ان «الشوط الاول كان مثاليا، والفريق قدم كل ما يملك في الثاني، بيد ان ريال يبقى ريال».

ويجري تداول إسم ساري لخلافة أليجري في نهاية الموسم.

وتبرز في هذه المرحلة أيضا مباراة انتر ميلان السادس (51 نقطة) مع ضيفه اتالانتا الخامس (52)، فيما يلعب لاتسيو الرابع (53 نقطة) مع تورينو التاسع (39 نقطة).

وفي باقي المباريات، يلتقي غدا جنوى مع سمبدوريا، والاحد ساسوولو مع بولونيا، كييفو مع امبولي، فيورنتينا مع كالياري وبيسكارا مع اودينيزي.

ا ف ب