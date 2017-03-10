إحالة موظفي جمارك لـ (الفساد) لضلوعهم بتهريب حاويات دخان

الاصلاح نيوز-

اكد مدير عام دائرة الجمارك الاردنية اللواء وضاح الحمود، احالة عدد من موظفي الجمارك الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لضلوعهم بمحاولة تهريب 10 حاويات دخان تم ضبطها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العقبة مؤخرا.

وأضاف الحمود، ان القضية منظورة امام القضاء بانتظار اصدار الاحكام القانونية والقضائية فيها، منوها ان قيمة المضبوطات تصل الى ملايين الدنانير.

من جهة اخرى، نفى الحمود، ان تكون دائرة الجمارك ضبطت كمية من الألماس الى الاراضي الاردنية تعود الى ابنة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي كما نشر على بعض المواقع الالكترونية.

” الرأي “