وزير الصحة يطمئن على مصابي حادث القطرانة

الاصلاح نيوز-

اطمأن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب مساء اليوم الخميس على مصابي الحادث في منطقة القطرانة الراقدين على اسرة الشفاء في مستشفيي الكرك الحكومي والامير علي العسكري .

وتمنى الدكتور الشياب الشفاء للمصابين في الحادث مقدرا جميع الجهود التي بذلتها الجهات المعنية والتنسيق رفيع المستوى بينها في التعامل مع الحادث وتداعياته وما نجم عنه من وفيات واصابات اسعفت الى المستشفى الحكومي والعسكري.

واشاد الدكتور الشياب بمستوى الاستعداد والجاهزية والقدرات التي تتمتع بها الكوادر الطبية والتمريضية والفنية في سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة والتعاون والتنسيق بين مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية في المحافظة ودور الدفاع المدني والاجهزة الامنية وغيرها من الجهود في التعامل مع الحادث وتداعياته. واوعز الدكتور الشياب الى مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور علي الحمايده بتقديم الرعاية الطبية المثلى للمصابين وتحويل الحالات التي تستدعي المزيد من الرعاية والمتابعة الى اي مستشفى اخر.