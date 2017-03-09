الملقي: نتطلع لمواصلة الدعم من البنك الدولي

الاصلاح نيوز-

استقبل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور حافظ غانم والوفد المرافق.

واكد رئيس الوزراء بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري تطلع الحكومة الى مواصلة دعم البنك الدولي الفني والمالي لخطط وبرامج الحكومة في مجال الاصلاح الاداري وتطوير الموارد البشرية والنظام التعليمي في المملكة.

ولفت الى ان الحكومة تولي اهمية خاصة لإصلاح القطاع العام وتعزيز الحاكمية الرشيدة واتمتة واعادة هندسة الاجراءات الحكومية بما يكفل سهولة الاجراءات والقضاء على البيروقراطية المعيقة للعمل.

واشار الملقي الى ان الحكومة عملت على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات حكومية استراتيجية من خلال طرحها فرصا استثمارية ومنها مستشفى الطفيلة الحكومي ومشروع جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة ومشروع تطوير جسر الملك حسين .

كما اشار الى ان النظام التعليمي في المملكة يحتاج الى تطوير ولاسيما ما يتعلق بأعداد المقبولين في مسار التعليم الاكاديمي والمهني وضرورة التركيز على التدريب المهني التطبيقي الامر الذي يسهم في الحد من البطالة بين الشباب.

واكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الشراكة بين البنك والاردن في تنفيذ خطط وبرامج التطوير والتحديث في العديد من المجالات.

واشار الى ان البنك اطلق قبل نحو سنتين مبادرة اقليمية بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية لتعزيز التنافسية واصلاح النظام التعليمي ولاسيما في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .

واشاد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاردن في تنفيذ المشروعات الكبرى ومنها مشروع مبنى مطار الملكة علياء الدولي الجديد الذي اسهم في رفع تنافسية المطار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين .