“النشامى” يتراجع 3 مراكز بتصنيف “فيفا”



الاصلاح نيوز-

احتل المنتخب الوطني لكرة القدم المركز 115 على سلم تصنيف الاتحاد الدولي “فيفا” برصيد 300 نقطة في التصنيف الصادر اليوم الخميس.

وتراجع المنتخب ثلاثة مراكز في التصنيف الجديد رغم عدم خوضه اي لقاء خلال الشهر الماضي، ليبقى بالمركز الحادي عشر آسيوياً.

وينتظر ان يعاود مؤشر نقاط المنتخب الوطني الارتفاع في التصنيف المقبل بشهر نيسان القادم، ليستقر عند النقطة 311، في حال الفوز على هونج كونج وديا 23 الجاري، ثم كمبوديا 28 منه في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

عالمياً، حافظ المنتخب الارجنتيني على صدارة التصنيف الدولي، في حين جاءت البرازيل بالمركز الثاني، والمانيا ثالثا، كما احتلت ايران المركز الاول على المستوى الاسيوي، وكوريا الجنوبية ثانياً، واليابان ثالثاً.-(بترا)