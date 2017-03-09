الخارجية تتابع العثور على رفات 3 جنود أردنيين في القدس المحتلة

الاصلاح نيوز-

اكد مصدر موثوق في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الوزارة تتابع عبر السفارة الأردنية في تل آبيب، موضوع العثور على بقايا رفات 3 جنود أردنيين يعتقد أنهم استشهدوا خلال حرب عام 1967.

وتقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية لهذه الغاية.

وكانت شهود عيان قالوا لوكالة معا الفلسطينية اليوم إنه تم العثور يوم أمس على رفات جندي أردني في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، خلال تجريف بلدية الاحتلال ضمن أعمال تهيئة منطقة موقع عسكري يعود لعام 1948 اسمه “معسكر الجرس” الذي كان يؤمن المنطقة الجنوبية للقدس.

وأكدوا أن رفات لجندي من الجيش العربي الأردني عثر عليها إلى جانب عتاده وزيه العسكري خلال أعمال الترميم في خنادق الجيش الاردني على خط الهدنة، وحضرت على اثر ذلك طواقم من شرطة الاحتلال ومختصين عملوا على جمع اشلاء الرفات وتصوير الموقع.

وأضافوا أنّ هذه المنطقة على الطرف الغربي لصور باهر كانت معسكراً أردنياً سابقاً حمل اسم “الجرس”، احتله جيش الاحتلال خلال معركة مع الجيش الأردني في حرب عام 1967.

وذكر موقع “NRG” العبري أنه تم تحويل رفات الجندي التي جمعت إلى معهد الطب العدلي الإسرائيلي في “أبو كبير” من أجل فحصها.

“الغد”