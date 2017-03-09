القبض على 4 أشخاص احتالوا على مواطنين بـ1.467 مليون

الاصلاح نيوز-

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام إن العاملين في إدارة البحث الجنائي تمكنوا من كشف ملابسات عدد من قضايا الاحتيال التي وقعت على مواطنين وموسسات مالية بمالبغ وصلت (1,467,000) دينار وتلقي القبض على المتورط الرئيسي و 3 شركاء معه.

وفي التفاصيل ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام أن كوادر شعبة المتابعة التحقيق الخاصة في إدارة البحث الجنائي باشروا التحقيق في عدد من قضايا الاحتيال بعد ورود لشكاوى اليهم من قبل مواطنين وموسسات مالية بتعرضهم للاحتيال بمبالغ مالية كبيرة من قبل مجهول استخدم اسم وهمي ووثائق مزوره.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن نتيجة لجمع المعلومات والتحقيق في الشكاوى بالأساليب العلمية وتتبع كافة معاملات البسيع والشراء قاد المحققين لتحديد هوية المحتال الرئيسي في تلك القضايا حيث تم القاء القبض عليه بعد البحث عنه “المشبوه” إلى أن تم إلقاء القبض عليه وبدلالته تم إلقاء القبض على شركائه وبوشر التحقيق معهم.

وتابعت إدارة العلاقات العامة والإعلام أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بقيامه باستخدام أسماء وهمية ووثائق مزورة وارتكاب عدد من قضايا الاحتيال على مواطنين وموسسات مالية بالاشتراك مع 3 أشخاص آخرين ساعدوه في عمليات النصب والاحتيال التي قام بها والتي من ابرزها قيامه بشراء منزل بمبلغ (600,000) دينار من احد المواطنين باستخدام شيك اجنبي مزور، والاحتيال على آخر بمبلغ (165,000) الف دينار بنفس الأسلوب، كما واعترف بارتكابه عدد اخر من قضايا الاحتيال على موسسات مالية واخذ مبالغ مالية متفرقة بمنها باستخدام اسماء ووثائق مزروة.

وجرى القبض على الشركاء 3 في القضايا وتوديع كافة الأطراف المقبوض عليهم للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.