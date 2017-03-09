8 وفيات و 16 إصابة في حادث تصادم على الطريق الصحراوي

الاصلاح نيوز-

وقعت 8 وفيات و16 اصابات اثر حادث سير وقع بين شاحنة وحافلة ركاب على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة عصر اليوم الخميس .

وبين التقرير الأمني أن الحادث وقع بسبب انفلات عجل الشاحنة باتجاه حافلة الركاب ما أدى الى تدهور المركبتين.

وعملت مجموعات الدفاع المدني على تقديم الإسعافات الأولية في الموقع ونقلهم جميعاً إلى مركز صحي القطرانة كونه اقرب مركز صحي لموقع الحادث والذي وقع على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة.

وقامت أجهزة الدفاع المدني بنقل المصابين الى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الكرك العسكري وتبين أن أربع من المصابين من عائلة واحدة.

اسماء المصابين في مستشفى الكرك الحكومي:

فخري الجعافرة

راضي الجعافرة

ريما الجعافرة

لمار الجعافرة

محمد المواجدة

سمير غريب ابو سعد

تسنيم الشقور

هاشم محمد هاشم

اسماء المصابين في مستشفى الكرك العسكري:

محمود القادري

هبة كردش

ساجدة الزغول

صلاح الزغول

الطفل عدي الزغول

الطفل طارق صلا الزغول

عبدالله عبدالمجيد

حسن القيسي