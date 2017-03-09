(ديزل محسن) في الاسواق مطلع نيسان

الاصلاح نيوز-

قال مدير عام مواصفات والمقاييس حيدر الزبن انه سيتم اغلاق محطات المحروقات التي لا تبيع الديزل الخالي من الكربون (يورو5) مطلع الشهر المقبل.

وقال الزبن ان شركات عالمية مثل مرسيدي ورينوا وفوكس فاجن وكاتربلر كانت ترفض منح كفالة اثناء بيع مركباتها بسبب ارتفاع نسب الكربون في الديزل المباع في الاردن والتي كانت تصل لغاية 13 الف ملغرام لكل ليتر وتنزل احيانا لثمانية الاف وست الاف والفين ما يؤدي الى تلف المحركات ونشر ثاني اكسيد الكبريتوز السام في الهواء.

وبين الزبن ان محطات المحروقات في المملكة ستكون ملزمة بوضح مضخات خاصة لبيع الديزل المحسن»يورو5» في الاسواق في الاول من شهر نيسان المقبل.

الزبن قال ان الشركات الثلاث ( المناصير وجوبترول وتوتال) ستعمل وفق المواصفة الفنية لبيع الديزل والتي اقرت الزاميا في 15/8/2016 وهي بيع الديزل في جميع المحطات وبنفس سعر الديزل الحالي ليكون خاليا من الكربون لحماية البيئة والمركبات وتمكن المواطنين من شراء مركبات خاصة وصغيرة تعمل على الديزل الخالي من الكربون وفتح الباب للشركات العالمية بتوريد مركبات خاصة بالديزل النظيف.

واشار ان المصفاة بحاجة لتحديث التكرير فيها بان لا تزيد النسبة عن 5 ملغرام في اللتر الواحد ويتحمل درجة حرارة اقل من 10 درجات تحت الصفر بينما الديزل الحالي كان يتجمد على درجة الصفر.

واضاف الزبن ان جوبترول والمناصير تقدموا باسماء المحطات التي سيتم فيها انشاء مضخة خاصة لهذا الديزل بينما ننتظر شركة توتال بتقديم اسماء محطاتها كدفعة اولى من المحطات التي ستغير مضخاتها.

واضاف الزبن ان عدد محطات الوقود بلغ 598 محطة منتشرة في انحاء المملكة حيث سيتم اجراء فحوص من قاع البئر لكل مضخة من اجل التحقق من نسب الكربون وشريطة كتابة ملصق على هذه المحطات بانها مخصصة لبيع ديزل «يورو5» فقط.

وكان مصدر مطلع في عملية تكرير النفط قد بين ان نسبة الكبريت الموجودة في الديزل الذي يباع حاليا أعلى من النسب العالمية والتي لا يجب ان تتجاوز ال 10ملغم لكل لتر ديزل.

واضاف المصدر الى «الراى» ان الديزل المحسن غير موجود في الاردن الا بنسب قليلة لا تتجاوز ال15% وان المتداول حاليا فيه نسبة عالية من الكربون خلافا للنسب العالمية والاوربية التي تعتمد عليها المركبات والمحركات التي تعمل بالديزل.

واضاف»ان مصفاة البترول لا تنتج من الديزل سوى من 40 الى 45% من حاجة الاسواق بينما تقوم الشركات باستيراد الديزل والبنزين المحسن عيار 95 لتلبية حاجة السوق المحلي.

وكان مدير عام شركة تسويق المشتقات البترولية الأردنية جوبترول المهندس خالد الزعبي اعلن ان شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث (جوبترول والمناصير وتوتال)ستقوم باستيراد 15 ألف طن من مادة البنزين أوكتان 95 بشكل مباشر من السوق العالمية مع بداية العام 2017 وبيعه محليا دون المرور بحلقة مصفاة البترول الأردنية.

وأضاف الزعبي، ان الشركات التسويقية الثلاث مستمرة في استيراد مادة الديزل بمعدل 50 إلى 75 ألف طن شهريا ضمن المواصفة الأردنية.

وأوضح ان عمليات الاستيراد ستكون خلال الثلث الأول من كل شهر مع بداية العام 2017 بواقع 6 شحنات للمرحلة المقبلة.

واستوردت الشركات التسويقية الثلاث أول شحنة من مادة الديزل دون وساطة مصفاة البترول الأردنية خلال العشرة أيام الأولى من شهر أيار 2016 بكمية بلغت نحو 48 ألف طن شهريا، خلال فترة تجريبية لمدة 6 شهور وبكمية إجمالية 288 ألف طن.

وعملت شركات التسويق الثلاث على تخزين مشتقات الديزل المستوردة ضمن السعات التخزينية لشركة مصفاة البترول الأردنية في مدينة العقبة.

“الراي”