‘‘أندرويد‘‘ يستحوذ على 82 % من مبيعات الهواتف الذكية

الاصلاح نيوز-

واصل نظام تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد” سيطرته على الحصة الكبرى من مبيعات هذه الهواتف التي أصبحت تنفذ وتلبي حاجات المستخدم المتزايدة للاتصالات وللوصول الى الشبكة العنكبوتية.

ذلك ما أظهرته دراسة عالمية محايدة، ذكرت أن نظام تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد” استحوذ خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي على حوالي 82 % من إجمالي مبيعات سوق الهواتف الذكية العالمية.

وأوضحت الدراسة -التي أصدرتها مؤسسة غارتنر البحثية المحايدة- أن فترة الربع الأخير من العام الماضي شهدت شحن وبيع حوالي 353 مليون جهاز هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل “أندرويد” الذي تعتمد عليه أكثر من شركة عالمية مصنعة للهواتف الذكية وأكثر من علامة تجارية مثل “سامسونج” و”هواوي” و”شياومي”، وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة.

وشهدت سوق الهواتف الذكية العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي شحن وبيع حوالي 432 مليون جهاز هاتف ذكي من مختلف أنظمة التشغيل ومختلف العلامات التجارية، ما يعني أن نظام تشغيل “أندرويد” استحوذ على حصة 82 % من هذه المبيعات، ليتخطى باقي أنظمة تشغيل الهواتف الذكية مثل نظام تشغيل “الاي اوه اس” و”الويندوز” و”البلاكبيري” وبفارق شاسع، مع تميز هذا النظام بكونه “مصدرا مفتوحا” تعتمد عليه مجموعة كبيرة من الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف الذكية في تصنيع وإنتاج أجهزتها وليس محصورا بشركة واحدة كباقي الأنظمة.

و”أندرويد” هو نظام تشغيل مجاني ومفتوح المصدر، مبني على نواة نظام “لينكس”، وصمم أساسا للأجهزة ذات شاشات اللمس كالهواتف الذكية والحواسب اللوحية، ويجري تطوير “أندرويد” من قبل التحالف المفتوح للهواتف النقالة الذي تديره شركة “جوجل”، وذلك بعدما كانت شركة “جوجل” اشترته من المطورين الأساسيين للنظام في سنة 2005.

ويشغّل الهواتف الذكية على اختلاف أنواعها أنظمة تشغيل عدة تملكها شركات عالمية أبرزها: نظام “أندرويد” المملوك لشركة “جوجل”، وهو نظام تشغيل مفتوح تعتمد عليه شركات عالمية عدة، ونظام تشغيل “ويندوز فون” التابع لشركة “مايكروسوفت”، ونظام تشغيل “الاي اوه اس” التابع لشركة “ابل” العالمية والذي تعتمد عليه أجهزة “أبل” فقط مثل؛ الآيفون، ونظام تشغيل “ريم” التابع لشركة “بلاك بيري” الذي تعتمد عليه أجهزة بلاك بيري فقط.

إلى ذلك، أوضحت دراسة “غارتنر” أن نظام تشغيل الهواتف الذكية “الاي اوه اس” المملوك لشركة “ابل” سجل مبيعات بحجم 77 مليون وحدة خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي بحصة بلغت 18 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية.

وأشارت الدراسة الى أنّ نظام تشغيل “الويندوز” التابع لشركة “مايكروسوفت” العالمية قد سجل مبيعات تجاوز حجمها المليون جهاز هاتف ذكي بحصة تقل عن 1 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية.

وذكرت الدراسة أن نظام تشغيل “البلاكبيري” سجل في الربع الأخير من 2016 مبيعات بحجم 208 آلاف جهاز وبحصة تقل عن 0.1 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية.

وتشهد سوق الهواتف الذكية حول العالم منافسة شديدة بين كبرى الشركات المصنعة لهذه الأجهزة التي توفر للمستخدم إمكانيات الاتصالات الصوتية والربط بشبكة الانترنت العالمية واستخدام تطبيقاتها التي أصبحت تحاكي تفاصيل الحياة اليومية.