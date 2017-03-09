العراق .. قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف عرسا بالقرب من تكريت

-الاصلاح نيوز

قتل العشرات واصيب آخرون بجروح في تفجير انتحاري استهدف عرسا بالقرب من تكريت.

وافاد موقع العربية نت أن 3 هجمات انتحارية استهدفت حفل الزفاف شمال تكريت.

وقال مسؤول حكومي محلي لرويترز إن تفجيرا انتحاريا مزدوجا في حفل زفاف بقرية قرب مدينة تكريت العراقية اليوم الأربعاء أودى بحياة ما لا يقل عن 23 شخصاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في قرية حجاج.

وقال مصدر طبي ووجهاء عشائر محليون إن تفجيرا مزدوجا نجم عن هجوم انتحاري فيما يبدو استهدف حفل زفاف في قرية قرب مدينة تكريت العراقية اليوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل أو إصابة 15 شخصا على الأقل.

وأضاف المصدر الطبي إن عدد القتلى لم يتأكد بعد لأن الجثث ما زالت تنقل إلى المستشفى.

كان تنظيم داعش قد نفذ في نوفمبر تشرين الثاني هجمات بالقنابل في تكريت وسامراء إلى الشمال من بغداد في محاولة على ما يبدو لتشتيت تركيز القوات العراقية التي تواصل دفع المتطرفين للتقهقر في معقلهم الرئيسي في الموصل.