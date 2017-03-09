الخميس: ارتفاع ملموس على الحرارة ورياح مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية

-الاصلاح نيوز

نهار اليوم كانت الاجواء لطيفة في اغلب المناطق وبلغت العظمى 15 درجة مئوية.

هذه الليلة: تسود اجواء باردة وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة لتصل درجة الحرارة الى 9 درجات مئوية .

الخميس: من المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة “المُسجّلة” يوم الخميس، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 5-8 درجات مئوية.

ويكون الطقس مُشمساً وبارداً نسبياً صباحاً، يتحوّل تدريجياً إلى دافىء مع ساعات الظهيرة والعصر، مع نشاط لافت في الرياح الشرقية إلى الجنوبية الشرقية الجافة والمُثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية.

أمّا ليلاً، فيتوقع أن يستمر هبوب الرياح الشرقية مع ساعات المساء، تنشط بعد منتصف الليل، وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق، كما ترتفع درجات الحرارة “المُسجّلة” مُقارنة بالليالي الماضية

طقس الأيام القادمة:

يومي الجمعة والسبت : يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة ومغبرة مع احتماية هطول زخات من الامطار لتصل درجة الحرارة نهارا الى 13 درجة وتنخفض ليلا الى 8 درجات.