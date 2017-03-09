برشلونة يصنع المستحيل ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان

-الاصلاح نيوز

حقق برشلونة “معجزة كروية”، بتأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الساحق على باريس سان جيرمان (6-1)، الأربعاء 8 مارس/ آذار، على ملعب “كامب نو”.

ولم يمهل النجم الأوروغوياني لويس سواريز، أمراء باريس، إلا ثلاث دقائق فقط، قبل أن يهز شباكهم بكرة رأسية.وضاعف الفريق الكاتالوني النتيجة، بهدف جاء بـ “نيران صديقة”، سجله المدافع الفرنسي لايفن كورزاوا، خطأ في مرماه، بعد كرة لعبها الفنان الإسباني أندريس إنييستا، بكعب قدمه بجوار القائم الأيمن.

برشلونة ينهي الشوط الأول لصالحه بهدفين من دون رد.

وعزز الساحر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، آمال البلوغرانا وجماهيره، في تعويض الهزيمة التي مني بها الفريق في مباراة الذهاب، بتسجيله الهدف الثالث له، عند الدقيقة 50، من ضربة جزاء.

وسجل المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني، الهدف الأول للأمراء، بحلول الدقيقة 62، يتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

لكن برشلونة رد بثلاثة أهداف أخرى، هدفين عبر البرازيلي نيمار، وسيرجيو روبيرتو وعوض برشلونة خسارته في مباراة الذهاب، بأربعة أهداف من دون رد، في ملعب “حديقة الأمراء”.