الكنيست الاسرائيلي يقر “حظر الأذان”

-الاصلاح نيوز

صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الأربعاء على قانون حظر الأذان بالقراءة التمهيدية، ليتم تحويل مشروع القانون إلى إحدى لجان الكنيست لإعداده ضمن 3 قراءات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

وحسب الاذاعة الاسرائيلية ينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المناطق المأهولة بين الساعات الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.

ومشروع القانون الحالي قانون معدل عن المقترح السابق، ويأتي التعديل بعد اعتراض الأحزاب اليهودية المتزمتة التي تخوفت من أن يستعمل القانون في صيغته السابقة لحظر الإعلان عن دخول وانتهاء يوم السبت في مكبرات الصوت من المعابد اليهودية.

ويحظر مشروع القانون الحالي استعمال مكبرات الصوت بين الساعة الحادية عشرة مساء والساعة السابعة صباحا، وهكذا يتفادى الإعلان عن دخول وخروج يوم السبت وهو أمر يحدث عند الغروب.