الاردن يرفض مشروع القانون الاسرائيلي بحظر رفع الاذان

الاصلاح نيوز-

أكد الأردن رفضه مشروع القانون الذي أقره الكنيست الاسرائيلي في القراءة الاولى، اليوم الأربعاء، والذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بالمساجد في اسرائيل ومنها القدس الشرقية، ويرى أنه ينطوي على تمييز في أهدافه ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، انه ينطبق على القدس الشرقية أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، التي تقضي بأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة الوطنية ذات الاختصاص بتنظيم كافة شؤون المساجد في القدس الشرقية وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والمساجد التابعة له، بما يشمل موضوع تنظيم الآذان.

وأضاف المومني ان هنالك نصاً واضحاٍ في معاهدة السلام في الفقرة الثانية من المادة التاسعة بخصوص احترام إسرائيل لدور الأردن الخاص القائم في المقدسات الإسلامية في القدس، وإن مثل هذا التشريع يمثل انتهاكاً لهذا الالتزام القانوني بموجب معاهدة السلام.

–(بترا)