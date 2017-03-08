إقبال كبير من العمالة الوافدة لغايات تصويب اوضاعهم

الاصلاح نيوز-

تشهد مديريات العمل بمختلف المحافظات إقبالا كبيرا من قبل اصحاب العمل والعمال للاستفادة من فترة الامهال التي منحتها الحكومة للعمالة الوافدة، حيث وصل عدد التصاريح التي تم تجديدها منذ بداية فترة الامهال وحتى تاريخه 14 الف تصريح عمل.

واكدت وزارة العمل في بيان لها اليوم الاربعاء ان قرار مجلس الوزراء الرامي لتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة يهدف لتحفيزهم على تجديد تصاريح العمل وفقا للقانون للحؤول دون إتخاذ اجراءات بتسفيرهم, حيث منح اصحاب العمل والعمال فترة إمهال من 15 شباط ولغاية 15 نيسان المقبل.

واكدت وزارة العمل ان قرارات الحكومة التي تعمل على تنفيذها الوزارة تهدف لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى، مشيرة الى الوزارة قررت الاستمرار بتمديد الدوام بمديريات العمل بمختلف المحافظات من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء بما في ذلك يوم السبت.

ودعت وزارة العمل العمالة الوافدة المخالفة المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني وتوفيق اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.

كما اكدت الوزارة ان حملات التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت مستمرة وبشكل مكثف، حيث جرى ضبط وتسفير 3400 عامل وافد مخالف من بداية العام حتى تاريخه, وان التفتيش جاء تطبيقا قانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي, وان سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين واعتبار ذلك اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء.

وشدد وزارة العمل انه وفي حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ” تصريح عمل منتهي او ملغي او يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول” سيتم تسفيره فورا الى خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.

ويشار الى ان وزارة العمل كانت اعلنت وباستخدام وسائل الاعلام كافة تفاصيل رسوم تجديد تصاريح العمل والاعفاءات الممنوحة لمختلف القطاعات على النحو التالي رسوم تجديد تصريح العمل (300) دينار فقط عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة زراعي عند صاحب العمل نفسة.

كما تم إعفاء العامل في مهنة الزراعي من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة بنسبة 100% عند تجديد تصاريح عملهم بمهنة عامل زراعي واعفاء العامل الزراعي الذي يحمل تصريح منتهي او ملغي بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح ويرغب بالانتقال الى صاحب عمل اخر في القطاعات الاخرى واعفاء اي عامل من مختلف القطاعات من مبلغ 100 دينار من رسم تجديد تصاريح العمل ليصبح 400 دينار بدلا من 500 دينار وذلك عند تجديد تصريح العمل.

وتم إعفاء ما نسبته 50% من رسوم تصاريح العمل للعمال الراغبين بتجديد تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح وإعفاء العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا بنسبة 60% من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن اي فترة سابقة.

كما ان الوزارة بصدد نشر دليل ارشادي توضيحي يبين بة خطوات واجراءات وشروط تجديد او تغيير صفة تصريح العمل ودليل اخر يوضح موضوع الاعفاءات الممنوحة للعمالة الوافدة المخالفة خلال فترة الامهال.

وتؤكد الوزارة على أصحاب العمل ضرورة الالتزام بقانون العمل الذي يحظر استخدام العامل غير الاردني الا بعد الحصول على تصريح عمل له حسب الأصول، تجنباً لتعرضهم للمسائلة القانونية وما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ذات تبعات مالية.

(بترا)