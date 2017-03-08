د.مصطفى عيروط يكتب: اتفاقية الغاز

تتردد معلومات عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو في الإعلام أو عبر ناشطين حول اتفاقية الغاز الطبيعي من حقل تامار في البحر الأبيض المتوسط مع شركة البوتاس العربية وبرومين الأردن.

وكوني إعلامي وأكاديمي فقد تابعت الموضوع وأقدم الحقائق التاليه لمن يريد أن يعرف دون تشويش عليه أو يقدم له معلومات غير صحيحه أو تخدم من يقدمها لأغراض سياسيه وإثارة الناس.

أولا الغاز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط يبعد عن سواحل حيفا 81 ميلا في حين أن المياه الإقليميه لأي دوله على البحر هي 13 ميلا فهذا يعني بأن غاز البحر الأبيض المتوسط خارج المياه الإقليميه لإسرائيل وقريب من قبرص

ثانيا الغاز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط كما تشير المعلومات المتداولة بأنه بكميات هائلة جدا ويقال بأن البحر الأبيض المتوسط بحر على بحر من الغاز والبترول وبدأت الدول تتنافس على اكتشاف واستغلال الحقول فيه ويبدو بأنه من أسباب الصراع في سوريا نظرا لكميات هائلة جدا من الغاز في عين قارة والبترول قبالة الشواطئ السوريه أيضا.

ثالثا الاتفاقية التي وقعتها شركة البوتاس العربية وبرومين الأردن مع شركة (نوبل انيرجي)لتوريد الغاز لها من حقل تمارا لأنها تمتلك 37% من إنتاج حقل تمارا.

رابعا التحول لاستخدام الغاز الطبيعي من شركة البوتاس الغربية سيحقق وفرا كبيرا جدا ففي حالة كان سعر برميل النفط 40 دولارا فإن البوتاس ستحقق وفرا عند استخدام الغاز 40 مليون دولارا وفي حالة وصل 80 دولارا فإن البوتاس ستحقق وفرا بحوالي 80 مليون دولارا.

وهذا الوفر سينعكس جزء منه إيجابيا على إيرادات خزينة الدولة الأردنية وزيادة أكبر للمسؤولين المجتمعية والتي تبلغ 10ملايين دينار سنوياً في التعليم والصحة وبناء السدود والعمل الاجتماعي.

خامسا تشير الأخبار المنشوره على الانترنت بأن السلطة الوطنية الفلسطينية باشرت بإنشاء محطه كبرى لتوليد الكهرباء في محافظة جنين(منطقة الجلمة) تعتمد على غاز البحر المتوسط وارجو الرجوع إلى الأخبار الموجودة على الانترنت

سادسا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن فما المانع أن يتم التفكير واقعيا وبراجماتيا في مصلحة وطننا الأردن وان يكون مثلا تصدير المنتوجات الزراعية مثلا كالبندورة عبر ميناء حيفا لتصل أوروبا بسرعه خلال يومين وتباع الكيلو هناك ب 2 يورو أو إلى روسيا وغيرها وما المانع أن نستورد غاز البحر المتوسط ما زال يوفر الملايين.

فلماذا البعض يطالب بعدم استخدام غاز البحر المتوسط وهناك محطه كبرى في جنين ستعتمد عليه؟

حمى الله الأردن