مايا دياب تكشف مصير عملية النصب وهذه رسالتها الجديدة

الاصلاح نيوز-

في متابعة لخدمة “الرسائل الشهرية” التي تخصّ بها الجمهور ومحبّيها من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب المنتسبين إلى الخدمة بأبرز النشاطات الفنية والخاصة التي قامت بها في شهر شباط/فبراير الماضي.

الرسالة تضمنت مقتطفات من نشاطات مايا دياب الأخيرة إنطلاقاً من إطلالتها الإستثنائية ضمن برنامج “منا وجرّ” بمناسبة عيد الحبّ والعشاق، تقديمها مجموعة من أغنيات ألبوم myMaya على طريقة الـUnplugged لتكون ذلك أوّل فنانة عربية تطرح أغاني بهذا الأسلوب الحيّ والبعيد عن الآلات الإلكترونية.

وحملت الرسالة أيضاً تنوهاً إلى الفيديو الخاص الذي شاركت به الجمهور ومحبّيها ضمن إحتفالات عيد الحبّ وعملها المصوّر الأخير “كده برضه” الذي نقلت من خلاله يوم عيد ميلادها الواقعي بكليب حمل توقيع المخرج جو بو عيد.

الرسالة تضمنت أيضاً الحفل الذي أحيته مايا دياب إلى جانب النجم اللبناني عاصي الحلاني في دبي وأكدت من خلالها أنه يتم متابعة عملية النصب التي تعرضت لها قضائياً.

وفي ختام رسالتها وعدت مايا دياب الجمهور ومحبّيها بأغنية جديدة تطلقها خلال الفترة القريبة المقبلة وكنّا سبق وكشفنا في موقع بتجـــــرد أنها من ألحان الفنان اللبناني زياد برجي، كلماتأمير طعيمة وتوزيع هادي شرارة.